الأسباب الرئيسية لآلام العظام والمفاصل.. تعرف عليها

تعد ألم العظام والمفاصل من أكثر الأمور المزعجة للإنسان، إذ يجعله غير قادر على أداء مهامه اليومية بكفاءة ودون إزعاج، وهناك أسباب عديدة لآلام العظام والمفاصل التي يعاني منها الكثير من الناس، ومن أبرز أسباب آلام المفاصل النقرس، الذي يحدث نتيجة تراكم حمض اليوريك، مما يُسبب تكوين نوع من البلورات، والذي بدوره يُسبب التهابًا في المفاصل، غالبًا ما تحدث نوبات النقرس الحادة تحديدًا في إصبع القدم الكبير، وقد يظهر الألم في أماكن أخرى أيضًا، مثل: الكاحل والركبة.

الأسباب الرئيسية لآلام العظام والمفاصل

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام العظام والمفاصل، ومنها ما يلي:

إصابة أو صدمة في المفصل.

خلع المفصل.

تمدد العضلة أو الوتر، وخاصةً في منطقة الكاحل.

الأمراض المعدية والالتهابية المصحوبة بآلام في المفاصل والعضلات.

العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

عدوى الإنفلونزا.

المفاصل الروماتويدي

كيفية التغلب على آلام العظام والمفاصل

يمكن التغلب على آلام العظام والمفاصل باتباع بعض السلوكيات الصحية التي تُخفف الألم وتُساعد على التعافي، من بين هذه السلوكيات:

فقدان الوزن، يُسبب الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على المفاصل الحاملة للوزن.

ممارسة الرياضة، تُساعد الرياضة على الحفاظ على مرونة المفاصل.

الحرارة والبرودة: الكمادات الساخنة أو الباردة تُخفف آلام التهاب المفاصل.

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تُخفف آلام العظام والمفاصل.

تجنب الاكتئاب أو التوتر الذي يُسبب حالة نفسية تُؤدي إلى رد فعل من خلال آلام العظام والمفاصل.