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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتخطى 4500 جنيه بالمصنعية

ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتخطى 4500 جنيه بالمصنعية
ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتخطى 4500 جنيه بالمصنعية
عبد العزيز جمال

ارتفع سعر الذهب اليوم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية جراء الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشعلت حالة من القلق بشأن احتمالية اندلاع حرب تجارية دولية ، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، مما عزز الإقبال على الذهب وساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.5%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولارًا للأونصة، بعد أن بدأ التداول عند 3056 دولارًا للأونصة، ويتداول حاليًا عند مستوى 3072 دولارًا للأونصة.

حقق المعدن الأصفر مكاسب كبيرة خلال شهر مارس، مستفيدًا من حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق بسبب سياسات ترامب التجارية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، وأبرزها التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وانهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، كل هذه العوامل أسهمت في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون".

تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الذهب

تعد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السبب الرئيسي وراء قفزة أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، حيث أكد ترامب أن الرسوم البالغة 25% على بعض الواردات، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل المقبل.

كما يخطط الرئيس الأمريكي للإعلان عن رسوم جمركية جديدة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة في التاريخ نفسه، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قطاعات أخرى، مثل أشباه الموصلات والأدوية، فضلًا عن عدد من السلع التي لم يتم تحديدها بعد، مما أثار غضب العديد من الدول، التي تستعد لاتخاذ إجراءات انتقامية، وعلى رأسها الصين وكندا وأوروبا والمكسيك، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 28 مارس 2025

على المستوى المحلي، يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة مع التقلبات الكبيرة التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم 28/3/2025 وفقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 4983 جنيهًا للبيع، و4960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن السعر السابق.

سعر الذهب اليوم عيار 21: وصل إلى 4360 جنيهًا للبيع، و4340 جنيهًا للشراء، بزيادة 5 جنيهات عن آخر تحديث.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 3737 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات.

عيار 14: بلغ 2907 جنيهًا للبيع، و2893 جنيهًا للشراء، بزيادة 3 جنيهات.

عيار 12: وصل إلى 2491 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات.

الأونصة: سجلت 154984 جنيهًا للبيع، و154273 جنيهًا للشراء، بزيادة 177 جنيهًا.

الجنيه الذهب: ارتفع إلى 34880 جنيهًا للبيع، و34720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 40 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حيث يفضله الكثير من المشترين سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الزينة، ويختلف سعره باختلاف المصنعية التي يحددها كل محل صاغة على حدة.

وتتراوح المصنعية والضريبة بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام، حسب نوع المشغولات الذهبية ومكان شرائها، مما يجعل السعر النهائي للبيع أعلى من السعر المعلن في البورصة، ويتخطى 4500 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

يعتبر يوم الجمعة أحد الأيام الحاسمة في تداولات الذهب، حيث تتأثر الأسعار بشكل كبير بنهاية تعاملات الأسواق العالمية.

وقد أدى استمرار المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الأمريكي، إلى ارتفاع سعر الذهب اليوم، حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التذبذبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كما أن التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، تلعب دورًا في دفع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

يظل سعر الذهب اليوم موضع اهتمام واسع من قبل المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، حيث يتوقع المحللون أن يواصل الذهب اتجاهه الصعودي خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال استمرار التصعيد في النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

ومن المرجح أن تؤدي أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة استثمارية.

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمية والمحلية، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها التوترات الاقتصادية الناجمة عن السياسات الأمريكية، والمخاوف من اندلاع حرب تجارية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

ومع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، تظل التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاعات، مما يجعل الذهب أحد الأصول الأكثر جاذبية للمستثمرين في الفترة المقبلة.

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