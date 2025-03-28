هل يحجب كسوف الشمس رؤية هلال عيد الفطر بمصر؟.. رئيس البحوث الفلكية يرد

يترقب المصريون غدآ نتيجة رؤية هلال عيد الفطر، لمعرفة هل نهاية رمضان ستكون يوم السبت 29 مارس أم الأحد 30 مارس، ويتزامن مع يوم الرؤية ظاهرة فلكية مميزة، يفضلها الفلكيون، وهي الكسوف الجزئي للشمس .

هل كسوف الشمس يمنع مشاهدة رؤية هلال عيد الفطر؟

أنتشرت في الساعات الماضية الكثير من الاقاويل حول عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك لأن يوم الرؤية الشرعية يأتي مع يوم كسوف الشمس المرتقب، وتواصل موقع “صدى البلد” مع الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية لمعرفة ما اذا كان ستؤثر ظاهرة كسوف الشمس على رؤية هلال عيد الفطر أم لأ

وأكد الدكتور طه رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأخبار المتداولة حول تاثير كسوف الشمس على رؤية هلال عيد الفطر غير صحيحة، مشيرآ إلي أن كسوف الشمس لن يؤثر على رؤية هلال عيد الفطر، وأنه لا يوجد أي علاقة بين الحدث الفلكي ورؤية الهلال.

تاثير كسوف الشمس على رؤية هلال عيد الفطر

وأضاف أن عملية رؤية الهلال تعتمد على موقع القمر بالنسبة للأرض والشمس، وظروف الطقس والرؤية، وليس لها علاقة بحدوث الكسوف الشمسي، وبالتالي، فإن كسوف الشمس في 29 مارس لن يعرقل عملية تحديد موعد عيد الفطر، سواء في مصر أو في الدول العربية الأخرى.

كسوف الشمس ليس له تأثير على رؤية هلال عيد الفطر

واوضح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن الكسوف الشمسي يُعد دليلًا علميًا دقيقًا على بداية الأشهر القمرية، وليس مؤشرًا على صعوبة رؤية الهلال، وأن تزامن يوم الرؤية مع يوم كسوف الشمس، هو أمر طبيعي يتكرر في العديد من السنوات، حيث يحدث الكسوف في وضع الاقتران أو الاجتماع، ما يشير إلى قرب ولادة الهلال الجديد.

في ظل كسوف الشمس … رئيس البحوث الفلكية يطمئن المصريين على رؤية هلال عيد الفطر

فيما يتعلق بالكسوف الذي سيحدث يوم السبت 29 مارس وهو يوم رؤية هلال عيد الفطر، يؤكد الدكتور طه رابح أن هذا الكسوف لن يكون مرئيًا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية، بل سيحدث في مناطق بعيدة عن هذه المناطق، مثل اجزاء من كندا ، وجرينلاند ، وشمال أوروبا وآسيا

تأثير الكسوف على رؤية هلال عيد الفطر

تُثير ظاهرة الكسوف الشمسي التي تحدث بالقرب من موعد عيد الفطر تساؤلات عديدة لدى الكثيرين حول إمكانية تأثيره على رؤية هلال العيد، ولكن، وفقآ لما أكده الدكتور طه رابح، فإن الكسوف الشمسي لا يتداخل مع عملية رؤية هلال عيد الفطر.

كسوف الشمس: ما هو ولماذا يحدث؟

الكسوف الشمسي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيغطي القمر الشمس جزئيًا أو كليًا، ويحدث الكسوف الشمسي عندما تكون الشمس، القمر، والأرض في حالة اصطفاف معين، ومع ذلك، لا يمكن رؤية الكسوف الشمسي إلا في مناطق معينة على سطح الأرض.