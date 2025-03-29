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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 29-3-2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

نستعرض أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-3-2025 في أبرز البنوك المصرية بناءً على أحدث التحديثات.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي

سعر الشراء: 13.476 جنيه مصري

سعر البيع: 13.503 جنيه مصري 

سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء الريال بـ 13.476 جنيه مصري وسعر بيع بـ 13.503 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.475 جنيه مصري

سعر البيع: 13.502 جنيه مصري 

بلغ سعر الشراء للريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.475 جنيه مصري وسعر البيع 13.502 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC

سعر الشراء: 13.470 جنيه مصري

سعر البيع: 13.500 جنيه مصري 

بنك HSBC سجل سعر الشراء عند 13.470 جنيه مصري وسعر البيع عند 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 13.467 جنيه مصري

سعر البيع: 13.494 جنيه مصري 

في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الريال 13.467 جنيه مصري وسعر البيع 13.494 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.467 جنيه مصري

سعر البيع: 13.505 جنيه مصري

البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الريال بـ 13.467 جنيه مصري وسعر البيع بـ 13.505 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 13.467 جنيه مصري

سعر البيع: 13.495 جنيه مصري 

سعر شراء الريال في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) هو 13.467 جنيه مصري وسعر البيع هو 13.495 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 13.455 جنيه مصري

سعر البيع: 13.525 جنيه مصري 

بنك التعمير والإسكان قدم سعر شراء 13.455 جنيه مصري وسعر بيع 13.525 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.447 جنيه مصري

سعر البيع: 13.495 جنيه مصري 

سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء الريال بـ 13.447 جنيه مصري وسعر البيع بـ 13.495 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.443 جنيه مصري

سعر البيع: 13.495 جنيه مصري 

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الريال 13.443 جنيه مصري وسعر البيع 13.495 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 13.443 جنيه مصري

سعر البيع: 13.470 جنيه مصري 

البنك المصري الخليجي أعلن عن سعر شراء 13.443 جنيه مصري وسعر بيع 13.470 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك

سعر الشراء: 13.443 جنيه مصري

سعر البيع: 13.522 جنيه مصري 

ميد بنك سجل سعر الشراء بـ 13.443 جنيه مصري وسعر البيع بـ 13.522 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الشراء: 13.423 جنيه مصري

سعر البيع: 13.496 جنيه مصري 

بنك مصر سجل سعر شراء الريال بـ 13.423 جنيه مصري وسعر البيع بـ 13.496 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.423 جنيه مصري

سعر البيع: 13.496 جنيه مصري 

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر شراء الريال 13.423 جنيه مصري وسعر البيع 13.496 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.413 جنيه مصري

سعر البيع: 13.503 جنيه مصري 

بنك قناة السويس سجل سعر شراء 13.413 جنيه مصري وسعر بيع 13.503 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر الشراء: 13.401 جنيه مصري

سعر البيع: 13.495 جنيه مصري 

في بنك البركة، بلغ سعر شراء الريال 13.401 جنيه مصري وسعر البيع 13.495 جنيه مصري.

الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

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