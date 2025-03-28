إعلامي عن رحيل زيزو من الزمالك: حصل علي شيكات من الأهلي

كشف الاعلامي محمد شبانة عن موقف الزمالك بشان تجديد تعاقد احمد مصطفي زيزو نجم الفريق

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن الزمالك يسعي لتجديد عقد زيزو بأي مقابل لأنه مطلب جماهيري

وتابع أن الزمالك يرغب في تجديد التعاقد و إعارته لأي فريق خليجي بمقابل مادي ضخم

وأكمل: رحيل زيزو للأهلي سيمثل أزمة كبري داخل الزمالك خاصة وأنه ابن من أبناء الفريق

زيزو يقترب من الاهلي

وعلي الجانب الاخر أكد شبانة أن زيزو بالفعل حصل علي شيكات من الأهلي من أجل الانضمام للفريق .