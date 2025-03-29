سعر ومواصفات بوكو اف 7 الترا POCO F7 Ultra وبوكو اف 7 برو F7 Pro وأهم المميزات

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة بوكو، وهما POCO F7 Pro وPOCO F7 Ultra، اللذان يأتيان بمواصفات متقدمة وأسعار تنافسية.

POCO F7 Pro

المواصفات

تتميز الشاشة الهاتف POCO F7 Pro بأنها من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 2K، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع دعم لتقنيات DC Dimming وHDR10+، وتوفر سطوعًا يصل إلى 3200 شمعة.

أما معالج الهاتف POCO F7 Pro فهو كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث، يوفر أداءً قويًا وفعالية في استهلاك الطاقة.

ام ذاكرة وتخزين هاتف POCO F7 Pro فالرامات (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x، مع خيارات تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.​

أم الكاميرا الخلفية للهاتف فهي بنظام ثلاثي العدسات يتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم للتثبيت البصري (OIS)، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل، مناسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.​

أما بطارية الهاتف POCO F7 Pro فهي بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط.​

ويعتبر هاتف POCO F7 Pro مقاومة الماء والغبار حيث حاصل الهاتف على تصنيف IP68، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار.​

أما نظام تشغيل الهاتف، فيعمل بواجهة شاومي الجديدة HyperOS 2.0 المبنية على نظام أندرويد 15، مع وعد بتقديم أربع ترقيات لنظام التشغيل وست سنوات من التحديثات الأمنية.

فيما يصل سعر هاتف POCO F7 Pro بنسخة 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين داخلي يبلغ سعرها حوالي 499 دولار أمريكي.​

نسخة 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين داخلي، تقدر بسعر 549 دولار أمريكي، حيث يتوفر باللون الفضي، الأزرق، والأسود.

POCO F7 Ultra

يتميز هاتف POCO F7 Ultra بشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 2K+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر تجربة بصرية سلسة وواضحة.

أما معالج الهاتف فهو كوالكوم سناب دراجون 8 إيليت، يُعد من أحدث المعالجات ويضمن أداءً متميزًا في المهام المتعددة والألعاب

و تصل الذاكرة والتخزين الهاتف لعدة خيارات وهم،12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين داخلي، و 16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين داخلي.

وبالنسبة للكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف POCO F7 Ultra فهي تشكيلة ثلاثية العدسات تضم​، أول عدسة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS).

أما عدسة تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.5x، والعدسة الثالثة بزاوية واسعة بدقة 32 ميجابكسل.

وبالسنبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل، مثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.​

أما بطارية الهاتف فهي بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط، مما يتيح شحن الجهاز بالكامل في حوالي 40 دقيقة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

و يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار، حيث حاصل على تصنيف IP68، مما يوفر حماية عالية ضد العوامل البيئية.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2.0 المبنية على نظام أندرويد 15، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وحديثة.

السعر المتوقع

يبدأ سعر POCO F7 Ultra من 749 يورو في الأسواق الأوروبية، بالألوان الأسود والأصفر.

بهذه المواصفات المتقدمة والأسعار التنافسية، تسعى شاومي من خلال هواتفها الجديدة POCO F7 Pro وPOCO F7 Ultra إلى تقديم تجربة مميزة للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتقنيات حديثة في هواتفهم الذكية.​