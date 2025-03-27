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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص هواتف فايف جي.. شاومي تطلق موبايل بأداء قوي وسعر جذاب

مواصفات هاتف POCO M7 Pro 5G
مواصفات هاتف POCO M7 Pro 5G
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي، هاتف بوكو الجديد POCO M7 Pro 5G، الذي يستهدف المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الراغبين في تقنية 5G، مما يجعله أحد أكثر هواتف فايف جي بأسعار معقولة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتوفر هاتف شاومي الجديد POCO M7 Pro 5G، بسعر قدره 163 دولار (أي ما يعادل 8.237 جنيه مصري).

مواصفات هاتف شاومي POCO M7 Pro 5G

تتضمن الميزات الرئيسية بهاتف POCO M7 Pro 5G، شاشة كاملة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة HD+، تدعم تقنية HDR10+و Dolby Vision، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

مواصفات هاتف شاومي POCO M7 Pro 5G

كما تتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5، وتزعم شاومي أن الشاشة هي الأكثر سطوعا في فئتها، حيث يصل السطوع الأقصي إلى 2100 شمعة في المتر المربع.

يستمد الهاتف طاقته من معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7025 Ultra، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، ومتغير تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت، بالإضافى إلى ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وتخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت.

يحتوي هاتف PoCo M7 Pro على ثلاثة خيارات ألوان هي: الزيتوني والبنفسجي والأبيض، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5،110 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات. 

ويتضمن Poco M7 Pro كاميرتين على ظهره، يتضمن مستشعر رئيسيا من سوني Lytia Lyt-600 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ولالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو يحتوي الهاتف على كاميرا 20 ميجابكسل.

مواصفات هاتف شاومي POCO M7 Pro 5G

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى مقاومة للغبار والماء وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصبع، وشبكة Wi-Fi مزدوج النطاق

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