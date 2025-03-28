شاومي تطلق هاتف POCO F7 Pro عالميا بهذا السعر

أطلقت شركة شاومي، أحدث هواتف بوكو PoCo، في الأسواق العالمية، حيث يأتي هاتف Poco F7 Pro، مع بعض المواصفات الراقية والميزات المتطورة بسعر تنافسي.



مواصفات هاتف Poco F7 Pro

يتميز هاتف شاومي الجديد Poco F7 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة 2K، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية DC Dimming و HDR10+، وذروة سطوع تصل إلى 3200 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل هاتف Poco F7 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x و 512 جيجابايت من تخزين UFS 4.0.

يستمد هاتف Poco F7 Pro طاقته من بطارية عملاقة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات.

مواصفات هاتف Poco F7 Pro

فيما يتعلق بالكاميرا، يتميز الجهاز بإعداد كاميرا ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، وعدسة بدقة 8ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 20 ميجابكسل لتصوير صور سيلفي ومكالمات الفيديو.



وتشمل الميزات البارزة بالهاتف تصميم مقاوم للماء والغبار وفقا لتصنيف IP68، ومكبرات صوت عالية الدقة، وصوت عالي الدقة Dolby Atmos، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، وشبكة WiFi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، وشريحة اتصال مزدوجة من نوع نانو.

يتم تشغيل الهاتف بنظام شاومي الجديد Hyperos 2.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 15، تعد Poco بأربع ترقيات لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.



يتوافر هاتف Poco F7 Pro، مقابل سعر يبدأ من 499 دولار أمريكي، للطراز بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت حوالي 549 دولار، ويتوفر الهاتف للبيع في السوق العالمية في ثلاثة خيارات ألوان هي: الفضي والأزرق والأسود.

