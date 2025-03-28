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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق هاتف POCO F7 Ultra بشاحن خارق وإمكانات جبارة

Poco F7 Ultra
Poco F7 Ultra

أطلقت العلامة التجارية بوكو PoCo، التابعة لشركة شاومي، هاتفها الجديد Poco F7 Ultra، عالميا إلى جانب طراز F7 Pro، حيث قدمته كخيار مصمم لتقديم قيمة استثنائية.


مواصفات هاتف Poco F7 Ultra


يتميز هاتف Poco F7 Ultra، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 67 بوصة، بدقة 2K، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية Dolby Vision، وذروة سطوع تصل إلى 3200 شمعة في المتر المربع.

ووفقا لـ شاومي، يأتي Poco F7 Ultra مع أول ماسح ضوئي للموجات فوق الصوتية في هواتف بوكو، مما يقلل من إطار الشاشة السفلي بنسبة 21 ٪ مقارنة بالنماذج السابقة.

أما بالنسبة للأداء، يتم تشغيل هاتف Poco F7 Ultra بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، مع وحدة معالجة رسومات من نوع D7 VisionBoost، التي تتيح تجربة ألعاب سلسلة تصل إلى 120 إطارا في الثانية ودقة 2K. 

تدير نظام التبريد Iceloop مزدوج القناة الذي يمتد على 5400 مم مربع، مما يضمن أداء مستداما، يتوفر الهاتف مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x و 512 جيجابايت من تخزين UFS 4.0.

فيما يتعلق بالكاميرا، يتميز الجهاز بإعداد كاميرا ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، وعدسة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 2.5 ميجابكسل، مع تقريب بصري 2.5x قادر على التصوير ماكرو من مسافة 10 سم. 

مواصفات هاتف Poco F7 Ultra

تعزز شريحة شاومي AISP 2.0 التصوير بنطاق ديناميكي 13.2EV، بينما تعمب رقاقة T1S على تحسين إشارة الاتصال الخلوي و Wi-Fi و Bluetooth.

يحزم الهاتف بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات، والذي يمكنه شحن الهاتف حتي 50 ٪ في غصون 13 دقيقة فقط، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

كما يتمتع الهاتف بتصميم مقاوم للماء والغبار وفقا لتصنيف IP68، ومكبرات صوت عالية الدقة، وصوت عالي الدقة Hi-Res audio، ومكبر الأشعة تحت الحمراء. 

يتم تشغيل الهاتف بنظام شاومي الجديد Hyperos 2.0 المستند إلى  نظام التشغيل Android 15، تعد Poco بأربع ترقيات لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.


يتوافر هاتف Poco F7 Ultra، مقابل سعر يبدأ من  649 دولار أمريكي، للطراز بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، يبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت حوالي 699 دولار.

شاومي هاتف Poco F7 Ultra

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