قرار من النيابة بشأن ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 3 ملايين قطعة ألعاب نارية تم ضبطها بحوزة عامل في الفيوم بقصد الاتجار.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها

وأمكن ضبطه، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.