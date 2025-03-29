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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تعتمد أسماء الفائزين بجوائزها للأفراد في مجال الفيزياء 2024

جانب من الفائزين
جانب من الفائزين
حسام الفقي

حصل الدكتور هاني نظمي سليمان، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس، على جائزة الأستاذة الدكتورة لطيفة الحوطي لأفضل بحث مقدم من أستاذ مساعد في الفيزياء لعام 2024، فيما نالت الدكتورة رانيا بدري أمين، المدرس بقسم الفيزياء بكلية البنات، جائزة الأستاذة الدكتورة كريمات السيد لأفضل بحث مقدم من مدرس في نفس المجال، وذلك لاستيفاء كل منهما جميع الشروط الخاصة بكل جائزة، وفقًا لقرارات لجان التحكيم.

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للمنافسة في الجوائز الأكاديمية والبحثية وتعزيز مسيرة البحث العلمي.

وقد تم اعتماد الفائزين بهذه الجوائز من قبل مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2025، وذلك تأكيدًا على التزام الجامعة بتعزيز التفوق الأكاديمي، وتشجيع الباحثين على تقديم إسهامات رائدة في مجالات العلوم المختلفة.

بهذه المناسبة، يتقدم  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، بخالص التهنئة للفائزين، مشيدين بتميزهم العلمي وأبحاثهم الرائدة، ومؤكدين على استمرار دعم الجامعة لجميع شباب الباحثين، وتحفيزهم على إجراء دراسات علمية مبتكرة تسهم في تطوير العلوم والمعرفة.

وقد قدم الدكتور هاني نظمي إسهامات علمية متميزة، ونشر أكثر من 20 بحثًا علميًا في مجلات محلية ودولية مرموقة، تناولت مجالات تفاعلات البلازما مع الأسطح، ومعالجة المواد، وفيزياء الحالة الصلبة، وعلوم التآكل، كما ساهم في تطوير البحث العلمي من خلال دوره كمحكِّم خارجي في مجلات دولية متخصصة، مما يعكس خبرته الواسعة وإسهاماته الفعالة في علوم الفيزياء وعلوم المواد.

كما أن الدكتورة رانيا بدري كان لها دور بارز في تعزيز البحث العلمي من خلال مشاركتها كعضو في مشروع "النمذجة الجزيئية والدراسات التجريبية لتفاعلات المادة المكثفة والأنظمة البيولوجية"، إضافة إلى نشرها  32 بحثًا علميًا في مجلات دولية مرموقة. كما ساهمت في المجتمع الأكاديمي عبر مراجعة الأبحاث العلمية في مجلات متخصصة، ومشاركتها في تنظيم وحضور أكثر من 11 مؤتمرًا دوليًا، فضلاً عن مساهمتها في أكثر من 25 ورشة عمل علمية في مجالات النمذجة الجزيئية والطيفية والنانوتكنولوجي.

وتواصل جامعة عين شمس دورها الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار، حيث تعكس هذه الجوائز التزام الجامعة بتحفيز الباحثين المتميزين على تقديم إسهامات قيمة، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتقدم العلمي والتكنولوجي، ويعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم التميز والإبداع.

جامعة عين شمس الجوائز الأكاديمية والبحثية البحث العلمي

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