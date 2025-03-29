بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.. ننشر أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق شارة البداية لـ عيد الفطر 2025، الذي يفضل فيه الكثيرون تناول الفسيخ والرنجة، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية أسعار الرنجة والفسيخ.

أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 300 و400 جنيه في المتوسط.

وتتراوح أسعار السردين المملح بين 160 و350 جنيهًا.

أسعار الرنجة في المحلات والسلاسل التجارية

- برطمان رنجة مخلي وزن 350 جرام بسعر 190 جنيهًا.

- رنجة هولندية مخلية وزن 1 كجم بسعر 645 جنيهًا.

- رنجة هولندية وزن 1 كجم بسعر 277 جنيهًا.

- رنجة مدخنة وزن 1 كجم بسعر 352 جنيهًا.

- رنجة مدخنة مخلية بوزن 1 كجم بسعر 803 جنيهات.

- بطارخ رنجة مدخنة بوزن 1 كجم بسعر 1339 جنيهًا.

- رنجة مخلية مدخنة يونانية بوزن 1 كجم بسعر 698 جنيهًا.

أسعار الفسيخ في المحلات والسلاسل التجارية

- فسيخ بوري نمرة 1 بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

- فسيخ بوري بعدد سمكتين ووزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

- فسيخ 3 قطع بوزن 1 كجم بسعر 300 جنيه.

- فسيخ بوري جامبو بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

- فسيخ بوري بطارح بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

أسعار الرنجة في السوق الشعبية



يتراوح سعر كيلو الرنجة في الأسواق الشعبية المصرية بين 134 و158 جنيهًا، وفقًا للجودة والدرجة الملوحة للأسماك المباعة.

ويعكس هذا التفاوت في الأسعار تفاوتًا في العروض المقدمة من الشركات المنتجة وحسب توفر الأسماك في السوق.