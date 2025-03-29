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ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد، مشيرًا إلى أنه منحها مهلة شهرين للرد على مقترح أمريكي بهذا الشأن. 

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، حيث أكد أن الملف الإيراني يتصدر قائمة أولوياته.

وقال ترامب: "إيران على رأس قائمة أولوياتي، كما تعلمون، أرسلت لهم رسالة مؤخرًا، وقلت لهم: سيتعين عليكم اتخاذ قرار، إما بالتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية، ولا أريد أن يحدث ذلك". 

وأضاف: "لا أقول هذا من منطلق القوة أو الضعف، فأنا أفضل أن نحل المشكلة مع إيران، ولكن إذا لم نحلها، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".

وجاء تصريح ترامب بشأن الرسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بعد أن طُلب منه التعليق على الهجمات الروسية على أوكرانيا، التي تضمنت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. وقال الرئيس الأمريكي: "إيران تصنع الكثير من الطائرات المسيرة، وهي طائرات فعالة للغاية، وسنرى ما سيحدث".

في غضون ذلك، تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجمات على البنية التحتية للطاقة، رغم الاتفاق السابق بينهما على وقف استهداف المنشآت الحيوية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن محطة سوجا الروسية لقياس الغاز تعرضت لدمار شبه كامل جراء غارات أوكرانية، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 19 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مصفاة ساراتوف النفطية. واتهمت زاخاروفا أوكرانيا بخرق الاتفاق واستهداف منشآت روسية للطاقة.

أوكرانيا تنفي الاتهامات 

في المقابل، لم تؤكد أوكرانيا مزاعم روسيا بشأن الهجمات، لكنها قدمت اتهامات مضادة، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي إن روسيا نفذت غارة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للغاز في منطقة بولتافا، وقصفت مدينة خيرسون بالمدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

ودعا زيلينسكي إلى الاستمرار في ممارسة الضغط على روسيا، قائلًا: "الضغط على روسيا ضروري لإنجاح الدبلوماسية".

وكانت أوكرانيا قد وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار غير مشروط في 11 مارس، لكن روسيا لم تلتزم بشكل واضح بهذا الاتفاق، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على أي انتهاك من الجانب الأوكراني.

ترامب روسيا أوكرانيا إيران طهران مسيرات

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