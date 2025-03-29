محافظ الوادي الجديد يؤدي التراويح بمسجد المحابس القبلي بالخارجة

أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بمسجد المحابس القبلي بمدينة الخارجة وسط حشد من المصلين، وذلك في وداع شهر رمضان المبارك، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث عقد المحافظ لقاءً مفتوحًا مع الأهالي، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا بما يلي:

◾وضع حي المحابس ضمن الخطة القادمة لرصف أحياء المدينة بالإنترلوك.

◾سرعة بحث مشكلة ضعف المياه بالحي ووضع حلول عاجلة لحلها.

◾تركيب أعمدة إنارة بالشارع المؤدي إلى حي الشيخ الصبيح.

◾توفير صناديق قمامة إضافية للحي حرصًا على النظافة العامة.

◾التنسيق بين المركز ومديرية الطرق مع الأهالي لتوسعة الشارع من الجهة القبلية للمحابس ليسمح بمرور السيارات بأنواعها، واختصار المسافة للحي من الجهة القبلية.

◾عرض موقف إنشاء حظائر الماشية وتحديد مدة زمنية لإنهاء إجراءات تراخيص البناء.

◾شراء أجهزة تكييف وتبريد للمسجد بالمناصفة بين المحافظة والأهالي.