موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الملكى بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة المدرب كرونسلاف يورتشيتش، صفحة مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الجمعة في نصف نهائي كأس مصر، وبدأ الفريق استعداداته القوية لمواجهة الجيش الملكي المغربي في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي للبطولة القارية.



ومن جانب اخر سيتولى إدارة اللقاء الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل كمساعد أول، والكيني جيلبيرت شيريوت كمساعد ثانٍ، فيما سيكون التنزاني أحمد علي حكمًا رابعًا. وعلى تقنية الفيديو “VAR”، سيتولى الجنوب أفريقي توم أبو نجيل المهمة، يعاونه مواطنه أخونا ماكاليما.

القناة الناقلة للمباراة



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