منتخب الشباب يبحث عن وديتين استعدادًا لـ أمم إفريقيا تحت 20 سنة

يكثف مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم بعدد من الاتحادات العربية والإفريقية، بهدف تأمين مباراتين وديتين لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، وذلك ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث تستضيف البطولة القارية المنتظرة في الفترة من 26 أبريل وحتى 18 مايو المقبلين.

وقد حدد الجهاز الفني موعد إقامة المعسكر الختامي للمنتخب، والذي سيتخلله مواجهات ودية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. ويسعى القائمون على المنتخب لتوفير تجارب احتكاكية قوية أمام منتخبات تمتلك مستويات تنافسية عالية، لضمان إعداد اللاعبين لمواجهات البطولة المرتقبة بأفضل شكل ممكن.

ويعكف الجهاز الفني، بقيادة المدرب ومساعديه، على متابعة أداء اللاعبين في الفترة الحالية من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، حيث سيتم التركيز على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية. ويأمل مسئولو اتحاد الكرة في تأمين مباريات ودية تتيح للمنتخب تجربة العديد من الخطط التكتيكية قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل المعسكر النهائي، بما في ذلك مكان إقامته وبرنامج المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها. ويعول المنتخب المصري على هذه المرحلة التحضيرية لتعزيز الانسجام بين اللاعبين، والعمل على تصحيح الأخطاء قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات البطولة القارية، التي يأمل الفراعنة الصغار في المنافسة على لقبها