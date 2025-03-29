كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على المقاولون العرب بخماسية في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، على نظيره المقاولون العرب بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت امس الجمعة على ملعب النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثانى في ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى المقاولون العرب عن 29 نقطة.



ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

