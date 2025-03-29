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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات التأمين الصحى استعدادا لاستقبال عيد الفطر

جولة لرئيس الهيئة
جولة لرئيس الهيئة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور أحمد مصطفي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى النيل، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى خلال فترة العيد، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لاستقبال أي حالات مرضية فى مختلف الأقسام العلاجية طوال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم ، لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ

من جانبه، قال الدكتور  أحمد مصطفي، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد   وجاهزية قسم الطوارئ بالخدمات التشخيصية من  اشعة مقطعية ومعمل الطوارئ وبنك الدم.

واطلع على أقسام المستشفى المختلفة، وتفقد غرف الطوارئ والاستقبال  والعناية المتوسطة ، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

- المستشفى يقدم خدمات متكاملة تشمل القساطر المخية والقلبية، جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري، علاج الأورام، التردد الحراري، جراحات المخ والأعصاب، جراحات العيون، وغيرها من الجراحات والرعايات المركزة.

المستشفي يعمل بطاقة ٣٥٧ سرير في تخصصات (جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الرعايات المركزة والحضانات)، و جراحة الأوعية الدموية، 

يذكر ان التردد اليومي للطوارئ يزيد عن  ٣٠٠ حالة يوميا.

عيد الفطر عيد الفطر المبارك الهيئة العامة للتأمين الصحي مستشفى النيل حالات مرضية

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