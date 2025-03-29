أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين خلال إجازة عيد الفطر

يحتفي المصريون خلال هذه الأيام بعيد الفطر المبارك، ويرتقب الموظفون العاملون في القطاعات الخاصة معرفة تفاصيل الإجازات الرسمية والأجر المضاعف المستحق خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية كما حددها القانون.



ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر المبارك ، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء اليوم السبت، وتستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شوال 1446 هجرية، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.



وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2025 يكون الأحد 30 مارس وأن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان.

وتجدر الإشارة إلى أن حددت الحكومة اجازة عيد الفطر من يوم السبت إلى الثلاثاء، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025.



أجر مضاعف لهؤلاء الموظفون



و نصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.



ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.