تعليق هند عبدالحليم على يوم المسرح: أنا حقيقي وحشني المسرح جدا

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة من عرض مسرحي لها في بداية مسيرتها الفنية، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “اليوم العالمي للمسرح، من أكتر من ١٠ سنين كانت بدايتي في المسرح وكانت أحلى حاجة حصلتلي، أنا حقيقي وحشني المسرح جدا”.

وتشارك الفنانة هند عبدالحليم في مسلسل الأميرة المكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

وتعرض قناة ON E الفضائية، مسلسل الأميرة ظل حيطة، الساعة 11:00 مساءًا، ويعاد الساعة 9:30 صباحًا.