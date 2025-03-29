قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد زيزو مع الزمالك
طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين
استعدادات مكثفة لعودة المعتمرين .. مصر للطيران تسير 205 رحلة جوية من الأراضي المقدسة
لقطات درامية.. بريطاني يتصدر مواقع التواصل بعد عملية إنقاذ| ماذا حدث ؟
تظاهرات في إسطنبول احتجاجا على اعتقال أكرم إمام أوغلو
ترامب يحذر إيران | عواقب وخيمة إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن
طريقة عمل اللانكشير خطوة بخطوة في البيت
وداعا للخوارزميات المزعجة.. فيسبوك يتيح تصفح منشورات الأصدقاء فقط
موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات
رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى مدينة نصر ويوجه بإعادة تأهيل معمل التحاليل الطبية
تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع عيد الفطر
زيلينسكي: روسيا شنت هجمات على عدة مناطق أوكرانية بأكثر من 170 مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رفع درجة الاستعداد بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات المركزية و إدارة الأزمات بالوزارة وربطها المباشر بغرف العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أي حالات طوارئ وإرسال تقارير دورية لسرعة التدخل مع التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية طبقا لتداعيات الأحداث.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة  التضامن الاجتماعي تقوم بتدخلات الإغاثة من خلال مراكز  الإغاثة المنتشرة  على مستوى المديريات بمختلف المحافظات، وأن مخصصات بند الإغاثة لهذا العام 2025  تقدر بما يقرب من  120 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الهلال الأحمر المصري برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري، والذي يعمل فيه مجموعة من المتطوعين المدربين  للتعامل مع الأزمات بكفاءة وسرعة، مع تخصيص فرق عمل مدربة ومجهزة على أهبة الاستعداد للتدخل  في أية أعمال إنقاذ وإسعافات أولية في أوقات الأزمات.

وسيقوم الهلال الأحمر المصري بنشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في كافة المحافظات في المساجد الكبرى وساحات صلاة عيد الفطر المبكر، وكذلك المتنزهات العامة والحدائق.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد استكمالا لجهوده المستمرة، ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تمثل خطورة على النزلاء داخلها على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، كما يتلقى الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى  الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

التضامن عيد الفطر وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

الغنذور

خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي و السبب زيزو

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حكم تأخير زكاة الفطر.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الراحل د. المحرصاوي خلال إحدى المحاضرات

رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة «المحرصاوي»

صلاة العيد

الأوقاف تنشر موضوع خطبة عيد الفطر المبارك عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك

بالصور

بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة

فوكسهول
فوكسهول
فوكسهول

تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تسلا موديل V
تسلا موديل V
تسلا موديل V

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

فيديو

إنجى كيوان

خطفت الأنظار بجمالها.. إنجي كيوان تألقت بعملين مختلفين في رمضان

تصريحات صلاح أبو المجد

صلاح أبو المجد بدون فلتر.. محمد رمضان من أكتر الفنانين انتشارا وياسمين صبري مبتعرفش تمثل

مسلسل لام شمسية

أحمد السعدني: تجربتي في لام شمسية أفادتني خلال علاقتي بأبنى

من الفيديو

رد فوري من الداخلية السعودية على فيديو امرأة ضربت رجل أمن في الحرم المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد