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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم | كلمات مكتوبة

تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم (كلمات مكتوبة)
تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم (كلمات مكتوبة)
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تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم يبحث عنها قطاع كبير من الجمهور على جوجل، للاستمتاع بـ كلمات أغنية يا ليلة العيد كاملة بصوت أم كلثوم قبل ساعات من حلول عيد الفطر 2025.

تحميل أغنية يا ليلة العيد

أغنية يا ليلة العيد كلمات أحمد رامي، ولحن رياض السنباطي، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم «دنانير» سنة 1939، وحققت شهرة واسعة بين محبي الطرب الأصيل.

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تتحدث الأغنية عن الفرح الذي يجلبه العيد، وجمع الأهل والأصدقاء، ما يجعلها مناسبة للتعبير عن المشاعر الإيجابية المرتبطة بالعيد، إذ تعد أغنية يا ليلة العيد بصوت أم كلثوم، رمزًا للذكريات الجميلة وللتقاليد المتوارثة، إذ أُهديت هذه الأغنية إلى الملك فاروق الأول، الذي أنعم عليها بوسام الكمال في حفل النادي الأهلي سنة 1944م.

تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم (كلمات مكتوبة)
تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم (كلمات مكتوبة)

كلمات أغنية يا ليلة العيد

يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا

هلاك هل لعنينا فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ودار الكاس على الندمان

وغنى الطير على الأغصان يحيي الفجر ليلة العيد

حبيبي مركبه تجري وروحي في النسيم تسري

قولوا له يا جميل بدري حرام النوم في ليلة العيد

يا نور العين يا غالي يا شاغل مهجتي وبالي

تعالى اعطف على حالي وهني القلب بليلة العيد

يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور

تعيش يا نيل ونتهنى ونحيي لك ليالي العيد

تحميل أغنية يا ليلة العيد

يمكنك تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم من هــــــــنـــــــــــــــــا.

تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم (كلمات مكتوبة)
تحميل أغنية يا ليلة العيد mp3 بصوت أم كلثوم (كلمات مكتوبة)

موعد عيد الفطر 2025

بحسب تصريحات الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون عيد الفطر (1 شوال) يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، وفق حسابات فلكية أجراها المعهد خلال الأيام الماضية.

موعد صلاة عيد الفطر

الدكتور رابح، أوضح في بيان، أن هلال شوال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة مدةَ 11 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، في حين سيستمر ظهور الهلال في بقية المحافظات لمدد تتراوح بين 9 إلى 12 دقيقة، ويعد هذا الحدث مهمًا لكثير من المسلمين، إذ يؤذِن بموعد بدء العيد.

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