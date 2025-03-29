صناع الخير: "عينيك في عنينا" أبرز المبادرات الصحية للتحالف الوطني

أكد عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة قامت بتوزيع مساعدات مالية وخدمية للمواطنين الأولى بالرعاية قبل بداية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تنظيم عدد كبير من موائد الرحمن بمختلف المحافظات طوال الشهر الفضيل.

مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة العمى

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أوضح عبدالرحمن أن مبادرة "عينيك في عنينا" تعد من أهم المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تهدف المبادرة إلى مكافحة العمى في المحافظات من خلال تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين.

تنفيذ المبادرة عبر قوافل طبية متنقلة

وأضاف عبدالرحمن أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال قوافل طبية متنقلة تجوب جميع المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج المجاني. وتستهدف المبادرة بشكل خاص المناطق التي تشهد تزايدًا في حالات أمراض العيون، حيث كانت البداية في دار أيتام للاطمئنان على صحة نظر الأطفال وتقديم الخدمات الطبية لهم.

استمرار المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية

وأشار مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير إلى أن المبادرة مستمرة وتغطي جميع المحافظات، حيث يتم تسيير القوافل الطبية لأماكن مختلفة لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، في إطار سعي المؤسسة للتحسين المستمر للخدمات الطبية وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.