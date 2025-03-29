قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من إدارة بيراميدز بشأن نهائي الكأس أمام الزمالك
لا عتاب بين الأحباب.. محمد رمضان ينهي خلافه مع ياسمين صبري برسالة اعتذار
دعاء آخر يوم رمضان مفاتيح الجنان.. ودع به شهر الصيام
دعاء آخر ساعة في رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب
تفاصيل جديدة في حادث غرق غواصة السندباد بالغردقة
وزير الصحة يتخذ قرارات مهمة بعد لقاءاته مع المواطنين في جولة بالمنيا
وزير التموين: متابعة لاستقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد
عبر اتصال تليفوني.. الرئيس السيسي ونظيره التركي يتبادلان التهاني بعيد الفطر
سنن صلاة العيد.. 10 أمور حرص عليها النبي
مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. الطريقة والموعد والشروط والأوراق المطلوبة
وزير الصحة يحدد مهلة لتشغيل وحدة طب أسرة الشيخ زياد في المنيا
الرئيس السيسي ونظيره التركي يتبادلان هاتفيا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صناع الخير: "عينيك في عنينا" أبرز المبادرات الصحية للتحالف الوطني

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة قامت بتوزيع مساعدات مالية وخدمية للمواطنين الأولى بالرعاية قبل بداية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تنظيم عدد كبير من موائد الرحمن بمختلف المحافظات طوال الشهر الفضيل.

مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة العمى

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أوضح عبدالرحمن أن مبادرة "عينيك في عنينا" تعد من أهم المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

تهدف المبادرة إلى مكافحة العمى في المحافظات من خلال تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين.

تنفيذ المبادرة عبر قوافل طبية متنقلة

وأضاف عبدالرحمن أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال قوافل طبية متنقلة تجوب جميع المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج المجاني. وتستهدف المبادرة بشكل خاص المناطق التي تشهد تزايدًا في حالات أمراض العيون، حيث كانت البداية في دار أيتام للاطمئنان على صحة نظر الأطفال وتقديم الخدمات الطبية لهم.

استمرار المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية

وأشار مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير إلى أن المبادرة مستمرة وتغطي جميع المحافظات، حيث يتم تسيير القوافل الطبية لأماكن مختلفة لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، في إطار سعي المؤسسة للتحسين المستمر للخدمات الطبية وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

عصام عبدالرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير صباح الخير يا مصر شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

الأهلي

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن بيع منصة "إكس" مقابل 33 مليار دولار

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.. ننشر أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.. ننشر أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

ترشيحاتنا

الضرائب

الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر

رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية

الموانئ الجافة

الصناعة تدعو رجال الأعمال لضخ استثمارات بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

بالصور

بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة

فوكسهول
فوكسهول
فوكسهول

تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تسلا موديل V
تسلا موديل V
تسلا موديل V

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

فيديو

غرق غواصة بالغردقه

تفاصيل جديدة في حادث غرق غواصة السندباد بالغردقة

مي عمر - دينا

دينا: راقصة محترفة أدت مشاهد مي عمر في إش إش

إنجى كيوان

خطفت الأنظار بجمالها.. إنجي كيوان تألقت بعملين مختلفين في رمضان

تصريحات صلاح أبو المجد

صلاح أبو المجد بدون فلتر.. محمد رمضان من أكتر الفنانين انتشارا وياسمين صبري مبتعرفش تمثل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد