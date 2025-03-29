بعد قليل.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك وتستطلع هلال شوال

تعلن دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شوال 2025، وموعد عيد الفطر المبارك، وذلك بعد صلاة المغرب اليوم السبت 29 رمضان.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر المبارك، في بث مباشر على صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعد صلاة المغرب اليوم السبت 29 رمضان 1446 هجرية - 29 مارس 2025.

دعاء رؤية هلال شوال

وعن دعاء رؤية هلال شوال، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 رمضان أى أن الإقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد.

موعد عيد الفطر 2025

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن عيد الفطر المبارك سيكون غدا الأحد فلكيا، منوها أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها، إلا بعد عرضها على المفتى وهو من يعلن الرؤية الشرعية حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.

قال الدكتور رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صينى مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذى أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر.