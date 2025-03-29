فلسطين: الاحتلال حرم أكثر من 80 ألف طالب من التعليم في غزة

أكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أن الاحتلال حرم أكثر من 80 ألف طالب وطالبة من التعليم في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: "الاحتلال يستهدف المستقبل عبر تدميره المدارس والجامعات في غزة".

وأضاف وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أن نستهدف عودة العملية التعليمية في قطاع غزة ثم البدء في إعادة الإعمار.

وتابع وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: "نتوجه بالشكر لوزيري التعليم والتعليم العالي المصريين على جهودهم في إنقاذ عمليتنا التعليمية".