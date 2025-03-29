الشعب الجمهوري: الاصطفاف خلف القيادة السياسية طوق النجاة للعبور من التحديات الراهنة

تقدم نشأت حته أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجموع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: يجدد في النفوس معاني الأمل والتفاؤل، وليكون مناسبة لاستلهام روح التضامن والتكاتف التي تميز الشعب المصري عبر العصور.

وأكد حته في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية بحكمة ووعي، فالتحديات التي يواجهها الوطن لا يمكن تجاوزها إلا بروح التضامن والعمل المشترك.

ولفت امين شباب الشعب الجمهوري أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وهو ما يتطلب دعمًا شعبيًا واسعًا للحفاظ على ما تحقق والبناء عليه.

واختتم نشأت حته حديثه بالقول: لقد أثبتت مصر عبر تاريخها أن إرادة أبنائها قادرة على تجاوز الأزمات وتحقيق المستحيل، واليوم نحن أمام مسؤولية وطنية تستوجب من الجميع الإيمان بالمشروع الوطني الذي تقوده الدولة، والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، من أجل مستقبل يليق بحجم تضحيات هذا الوطن.