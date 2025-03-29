بعد يا بني .. وأنتي مجنونة | تفاصيل تصالح محمد رمضان وياسمين صبري : لا عتاب بين الأحباب

تصالح الفنان محمد رمضان مع الفنانة ياسمين صبري بعد واقعة أنتي مجنونة وابنك مين والخلاف الذى وقع بينهما خلال سحور احدي الشركات منذ أسبوع والذى أحرج فيه رمضان ياسمين صبري عندما قالت له : مبروك يا ابني قاصدة برنامجه الجديد مدفع رمضان ورد عليها محمد رمضان قائلا: "ابنك.. ابنك مين أنتي مجنونة ولا إيه الأمر الذي دفع ياسمين صبري لمغادرة السحور.

تصالح محمد رمضان وياسمين صبري

محمد رمضان قرر التصالح مع الفنانة ياسمين صبري وكتب بوست على صفحته الشخصية موجها رسالة لـ ياسمين صبري : كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك ورسالتي إلي الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري " لا عتاب بين الاحباب " وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك



وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بوست تصالح محمد رمضان مع ياسمين صبري : والله انسان ذوق بجد وكتب اخرون الله ينور عليك يا ابني والله وعلق اخر : هو ده الكلام تاخد حقك وقتي وبعد كده تبقي تراضيها وكتب اخر تعليقا على بوست التصالح : رمضان بعد ما دشملها وعلق آخر : محمد رمضان ابن اصول وطيب كل عام وانتم بخير



وعلق آخر : طول عمرك قلبك كبير كل سنه وانت طيب يا نمبر وان كان نفسي اكسب بس الحمد الله خير انت فرحتنا اوى السنة دي رمضان جيه وجاب العيد

محمد رمضان لـ ياسمين صبري إنتي مجنونة



وكان خلاف وقع بين محمد رمضان وياسمين صبري منذ أيام خلال حفل سحور إحدى الشركات غادرت فيه ياسمين صبري الحفل ورفضت التعليق على كلام محمد رمضان.

وقال البعض أن هناك خلافات سابقة بينهما بعد تصريحات ياسمين صبري بمهرجان البحر الأحمر على خلفية نجاح فيلم الديزل كونه لم يحقق النجاح الذى كان متوقع له.