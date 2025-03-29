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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لا عتاب بين الأحباب.. محمد رمضان ينهي خلافه مع ياسمين صبري برسالة اعتذار

بعد الازمة بينهم…محمد رمضان يوجه رسالة لياسمين صبري: لا عتاب
بعد الازمة بينهم…محمد رمضان يوجه رسالة لياسمين صبري: لا عتاب
علا محمد

وجه الفنان محمد رمضان رسالة خاصة للفنانة ياسمين صبري بعد خلافهما في إحدى  حفلات السحور ، مؤكدًا أن لا عتاب بين الأحباب .

وكتب محمد رمضان عبر حسابه علي انستجرام :"كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، و رسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك .


شهدت إحدى سهرات سحور رمضان التي نظمتها إحدى شركات الإنتاج مشادة كلامية مفاجئة بين النجم محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث تفاعلاً كبيرًا بين الجمهور.

وجاءت المشادة في سياق لقاء غير متوقع بين الفنانين، ما أدى إلى انسحاب أحد الطرفين في موقف غير معتاد بمثل هذه المناسبات الفنية.

تفاصيل الواقعة


وخلال السهرة، بادرت الفنانة ياسمين صبري بتهنئة محمد رمضان بقولها: "مبروك يا ابني"، وهو ما استقبله رمضان بصدمة، ورد عليها قائلاً: "ابنك؟ ابنك؟ إنتِ مجنونة؟".

ودفع هذا الرد الفنانة ياسمين صبري لمغادرة المكان بسرعة، في مشهد أثار دهشة الحضور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام محمد رمضان بمشاركة فيديو الواقعة عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقًا إياه بمقطع من أغنيته الشهيرة "مافيا"، في إشارة ساخرة إلى ما حدث.

في المقابل قامت الفنانة ياسمين صبري، بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان كأول رد فعل بعد الخلاف الذي حدث بينهما في حفل السحور.

ردود الأفعال والتفاعل الجماهيري


سرعان ما انتشرت أنباء الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الساعة بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لما فعله محمد رمضان، ومن رأى أن رد فعله كان حادًا وغير مناسب.

كما أثارت الواقعة تعليقات عدد من الإعلاميين والنقاد الفنيين، الذين اعتبروا أن الخلاف بين النجمين قد يكون له أبعاد شخصية أو تنافسية، خاصة في ظل تواجدهما بالساحة الفنية خلال الموسم الرمضاني الحالي.

محمد رمضان وبرنامج “مدفع رمضان”


يُذكر أن محمد رمضان يُقدّم خلال شهر رمضان برنامج "مدفع رمضان"، الذي يُعرض يوميًا بعد أذان المغرب على قناة "دي إم سي"، مع إعادته منتصف الليل على نفس القناة، بالإضافة إلى إعادة أخرى الساعة 12:00 ظهرًا على قناة "الحياة".

الفنان محمد رمضان ياسمين صبري السحور انستجرام مشادة كلامية تفاصيل الواقعة

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