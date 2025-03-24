قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من والد ياسمين صبري على أزمتها مع محمد رمضان| خاص
مفتي الجمهورية: احترام الوقت من دلائل الإيمان .. فيديو
بث مباشر لصلاتى العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في ليلة 25 رمضان
منحة عيد الفطر 2025.. التموين تواصل صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة
بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري
رامي عياش: كارول سماحة فنانة جميلة والتنمر عليها غير مقبول
100 ألف جنيه لبائع بخور .. مدفع رمضان يحقق أحلام البسطاء| أبرز اللقطات
رامز جلال لناصر منسي: لما زيزو يطلب 100 مليون عشان يجدد أنت تطلب كام؟.. واللاعب: 50 مليون
إسلام فوزي ساخرا: مسلسل فهد البطل كله انتقام في انتقام
وزير الخارجية يناقش مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة
هتلبس إية في العيد .. تعرف على حالة الطقس أيام عيد الفطر
رامز جلال يطلب من ناصر منسي الاعتذار لجمهور الأهلي.. واللاعب: مكنش قصدي.. أسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

خلال الساعات الماضية أنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف عن أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري ، وذلك بعد ان جمعهما سحور . 

وخلال الفيديو ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تبارك للفنان محمد رمضان علي برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ” ، والذي يعرض خلال الشهر الكريم ، حيث قالت له “ مبروك يا ابني ” ، وهو ما أغضب رمضان  ، ابنك أزاي ؟ أنتي مجنونة ؟. 

وكشف الفيديو ان الفنانة ياسمين صبري تركته فور سماعها تلك الجملة ، وظهرت عليها علامات الضيق الشديدة . 

ياسمين صبري تغادر غاضبة : 

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي انسحاب الفنانة ياسمين صبري من السحور بعد هذا الموقف بفترة ،وقد أنفعلت علي المصورين قائلة : سبيوني فى حالي . 

محمد رمضان يرد : 

إما محمد رمضان فقد نشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، أستوري للواقعة التى تجمعت بينه وبين ياسمين صبري ، ووضع عليها أغنيته الشهيرة “ مافيا ” ، وخاصة مقطع " الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها . 

أعمال جمعت ياسمين صبري بـ محمد رمضان : 

المثير فى الأمر ان ياسمين صبري ومحمد رمضان سبق وان جمعهما عدد من الاعمال الفنية كان آخرها ، فيلم “ الديزل ” ، والذي عرض عام 2018 . 

فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان وياسمين صبري وتامر هجرس ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان ومن إخراج كريم السبكي.

كما جمع بين محمد رمضان وياسمين صبري مسلسل “ الأسطورة” ، والذي عرض عام 2016 . 

مسلسل الأسطورة كان من إخراج محمد سامي ، وشارك فى بطولته عدد كبير من المجوم منهم فردوس عبد الحميد وروجينا وهادي الجيار ونسرين أمين ومي عمر وريم مصطفي والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعمر حسن يوسف ومحمود حافظ .

محمد رمضان الفنان محمد رمضان ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيد

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الأسبوع الأخير من رمضان

الأهلي

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مباراة طلائع الجيش في كأس الرابطة

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمنح طلاب المدارس إجازة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

إطلاق صواريخ من غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن التصدي لصاروخين أطلقا من غزة

بن غفير

إعلام عبري: خناقة شوارع بين بن غفير ورئيس الشاباك.. والموساد ينقذ الموقف

أرشيفية

الأونروا تحذر من حصار إسرائيلي: غزة على شفا أزمة جوع حادة

بالصور

أول رد من والد ياسمين صبري على أزمتها مع محمد رمضان| خاص

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

طرق التغلب على آثار الصيام على بشرتك ..صور

طرق التغلب على آثار الصيام على بشرتك ..صور
طرق التغلب على آثار الصيام على بشرتك ..صور
طرق التغلب على آثار الصيام على بشرتك ..صور

بعد إصابة وزير التموين السابق به.. أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

سرطان الرئة
سرطان الرئة
سرطان الرئة

أهم المشروبات لمرضى الكلى للوقاية من الحصوات احرص عليها .. صور

أهم المشروبات لمرضى الكلى للوقاية من الحصوات احرص عليها..صور
أهم المشروبات لمرضى الكلى للوقاية من الحصوات احرص عليها..صور
أهم المشروبات لمرضى الكلى للوقاية من الحصوات احرص عليها..صور

فيديو

الوشق المصري في الحضارة المصرية

لماذا رسمه القدماء على المقابر؟ .. سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية

حسن الرداد

عاوز أمثل رعب واخترنا بـ"عقبال عندكو" نماذج واقعية.. حسن الرداد في تصريحات نارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد