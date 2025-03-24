بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

خلال الساعات الماضية أنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كشف عن أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري ، وذلك بعد ان جمعهما سحور .

وخلال الفيديو ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تبارك للفنان محمد رمضان علي برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ” ، والذي يعرض خلال الشهر الكريم ، حيث قالت له “ مبروك يا ابني ” ، وهو ما أغضب رمضان ، ابنك أزاي ؟ أنتي مجنونة ؟.

وكشف الفيديو ان الفنانة ياسمين صبري تركته فور سماعها تلك الجملة ، وظهرت عليها علامات الضيق الشديدة .

ياسمين صبري تغادر غاضبة :

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي انسحاب الفنانة ياسمين صبري من السحور بعد هذا الموقف بفترة ،وقد أنفعلت علي المصورين قائلة : سبيوني فى حالي .

محمد رمضان يرد :

إما محمد رمضان فقد نشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، أستوري للواقعة التى تجمعت بينه وبين ياسمين صبري ، ووضع عليها أغنيته الشهيرة “ مافيا ” ، وخاصة مقطع " الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها .

أعمال جمعت ياسمين صبري بـ محمد رمضان :

المثير فى الأمر ان ياسمين صبري ومحمد رمضان سبق وان جمعهما عدد من الاعمال الفنية كان آخرها ، فيلم “ الديزل ” ، والذي عرض عام 2018 .

فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان وياسمين صبري وتامر هجرس ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان ومن إخراج كريم السبكي.

كما جمع بين محمد رمضان وياسمين صبري مسلسل “ الأسطورة” ، والذي عرض عام 2016 .

مسلسل الأسطورة كان من إخراج محمد سامي ، وشارك فى بطولته عدد كبير من المجوم منهم فردوس عبد الحميد وروجينا وهادي الجيار ونسرين أمين ومي عمر وريم مصطفي والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعمر حسن يوسف ومحمود حافظ .