‎بلاغ رسمي ضد نمبر وان بسبب ياسمين صبري.. ما القصة؟

تقدَّم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان، متهمًا إياه بإهانة الفنانة ياسمين صبري خلال حفل سحور رمضاني أقامته إحدى شركات الإنتاج.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رمضان وهو يردّ على تهنئة ياسمين صبري بعبارة: “ابنك؟ أنتِ مجنونة؟”، مما دفعها لمغادرة المكان.



وأثار الحادث جدلًا واسعًا بين الجمهور والإعلاميين، فيما زاد التوتر بعد نشر رمضان للواقعة عبر “إنستغرام”.



في المقابل، ردّت ياسمين بإلغاء متابعته على منصات التواصل، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين حتى الآن، وسط تساؤلات حول حقيقة الخلاف بينهما.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: