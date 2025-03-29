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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سميرة عبد العزيز: اختيار فريق العمل مسئولية المخرج وليس الفنان

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
يوسف أيمن

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز رفضها فكرة أن يقوم المؤلف بكتابة العمل الفني وهو يقيم في منزل الفنان، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول في صناعة الدراما. وقالت: "أنا لا أعلم إذا كان هذا الأمر يحدث بالفعل أم لا، ولكن ما أعرفه هو أن زوجي الراحل، وهو كاتب، كان يكتب أعماله بمفرده ولم يكن من الطبيعي أن يجلس مؤلف عند فنان أثناء الكتابة. هذا ليس أمرًا احترافيًا."
وتابعت حديثها منتقدة تدخل بعض النجوم في اختيار فريق العمل خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: ليس من حق أي نجم أو نجمة أن يفرض رأيه في اختيار الممثلين أو فريق العمل، فهذه مسؤولية المخرج وحده، فهو الذي يحدد الأنسب لكل دور ويضع رؤية إخراجية متكاملة."
وأشارت سميرة عبد العزيز إلى أهمية إعادة العمل بلائحة الأجور في الوسط الفني، للحد من الفجوات الكبيرة بين أجور الفنانين، موضحة أن الوضع الحالي يشهد تفاوتًا غير مبرر. وقالت: اللائحة كانت تضمن نظامًا واضحًا، بحيث يعرف كل فنان أجره وفقًا لمعايير محددة، لكن اليوم نجد ممثلة مبتدئة تتقاضى أضعاف أجر فنانة ذات خبرة طويلة، وهذا أمر غير عادل."
وأضافت: "في التلفزيون والإذاعة، هناك لوائح أجور محددة وواضحة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الإنتاج الخاص، حيث نرى أرقامًا خيالية ومخيفة، مما يسبب اختلالًا كبيرًا في سوق العمل الفني."
 

سميرة عبد العزيز خط أحمر العمل الفن الفنان فريق العمل

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