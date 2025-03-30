أحمد سعد في رحاب الحرم المكي: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره لحظات روحانية مميزة خلال أدائه مناسك العمرة.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه."

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين تمنوا له عمرة مقبولة، ودعوا له بالمزيد من التوفيق والنجاح.













وحقق سعد نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال تقديمه عددا من الأغنيات الدعائية لعدد من العلامات التجارية بالإضافة لأغنيات بمسلسل كامل العدد ++ وسيد الناس.