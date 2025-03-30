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موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة وجميع المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة وجميع المحافظات

موعد صلاه عيد الفطر المبارك في القاهره والمحافظات
موعد صلاه عيد الفطر المبارك في القاهره والمحافظات
عبد العزيز جمال

يترقب الملايين في مصر موعد صلاة عيد الفطر 2025، والتي تعد من أهم شعائر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة، حيث يجتمع المصلون في الساحات والمساجد لإحياء هذه الفريضة وسط أجواء روحانية مميزة. 

وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواقيت صلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية، حيث حُدد موعدها في القاهرة عند الساعة 6:10 صباحًا، بينما ستكون حلايب أولى المدن المصرية التي تؤدي الصلاة في 5:53 صباحًا، في حين ستكون السلوم آخر مدينة تحتفل بالعيد عند 6:35 صباحًا.

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مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، وجاءت المواعيد الرسمية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية كما يلي:

  • القاهرة – الجيزة: 6:10 صباحًا
  • الإسكندرية: 6:14 صباحًا
  • بورسعيد – السويس – الإسماعيلية: 6:07 صباحًا
  • العريش: 6:01 صباحًا
  • سانت كاترين: 6:00 صباحًا
  • شرم الشيخ: 6:00 صباحًا
  • الطور – الغردقة: 6:03 صباحًا
  • طابا: 5:57 صباحًا
  • شلاتين: 5:58 صباحًا
  • دمنهور: 6:14 صباحًا
  • الفيوم: 6:12 صباحًا
  • المنيا: 6:13 صباحًا
  • المنصورة: 6:11 صباحًا
  • الزقازيق: 6:10 صباحًا
  • شبين الكوم: 6:12 صباحًا
  • كفر الشيخ: 6:12 صباحًا
  • بني سويف: 6:11 صباحًا
  • أسيوط: 6:13 صباحًا
  • سوهاج: 6:11 صباحًا
  • قنا: 6:08 صباحًا
  • أسوان: 6:05 صباحًا
  • أبو سمبل: 6:13 صباحًا
  • مرسى مطروح: 6:27 صباحًا
  • الخارجة: 6:17 صباحًا
  • دمياط: 6:09 صباحًا
  • نويبع: 5:59 صباحًا
  • السلوم: 6:35 صباحًا
  • حلايب: 5:53 صباحًا

صلاة العيد في الإسلام وأهميتها

تعد صلاة العيد من الصلوات العظيمة التي يجتمع فيها المسلمون تعظيمًا لشعائر الله وإظهارًا للفرحة والسرور. 

وقد اختلف الفقهاء حول حكمها:

  1. الحنفية: يرون أنها فرض عين، أي واجبة على كل مسلم.
  2. المالكية والشافعية: يعتبرونها سنة مؤكدة.
  3. الحنابلة: يعدونها فرض كفاية.

وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على أدائها وأوصى المسلمين بها، مؤكدًا على ضرورة حضور الرجال والنساء وحتى الأطفال.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر وفق السنة النبوية

تُؤدى صلاة العيد ركعتين كما يلي:

  • في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم قراءة سورة الفاتحة وسورة الأعلى.
  • في الركعة الثانية: خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم قراءة سورة الفاتحة وسورة الغاشية أو القمر.
  • بعد الصلاة، يخطب الإمام خطبتين تتناولان فضل العيد وشكر الله وصلة الرحم.

موعد استطلاع هلال شوال في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال  شهر شوال مساء السبت 29 مارس 2025، ليكون بذلك اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الإثنين موعد عيد الفطر رسميًا.

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إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

أعلنت الحكومة  عن مواعيد إجازة عيد الفطر للموظفين على النحو التالي:

  • للقطاع الحكومي: تبدأ العطلة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 3 أبريل 2025، على أن يعود العمل يوم الخميس 4 أبريل.
  • للقطاع الخاص والبنوك: تحدد كل جهة مواعيدها وفق لوائحها، لكن يتوقع أن تتراوح بين يومين  إلى 5 أيام.

سنن عيد الفطر وآدابه

حث الإسلام على بعض السنن المستحبة في صباح العيد، ومنها:

  • الاغتسال والتطيب: وارتداء أفضل الملابس.
  • تناول التمر قبل الصلاة: وفقًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
  • التكبير: يبدأ بعد مغرب آخر يوم من رمضان ويستمر حتى أداء الصلاة.
  • المشي إلى المصلى: إذا كان ذلك ممكنًا.
  • التزاور وصلة الرحم: وزيادة التهاني بين الأهل والأصدقاء.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر

تشهد مصر أجواء احتفالية مميزة في عيد الفطر، حيث تمتلئ المساجد والساحات بالمصلين، ثم يخرج الناس للاستمتاع بالعطلة. 

ومن أبرز عادات المصريين في العيد:

  • إعداد كعك العيد، وهو تقليد متوارث منذ مئات السنين.
  • الخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة.
  • إعطاء "العيدية" للأطفال لإدخال البهجة إلى قلوبهم.
  • تنظيم الرحلات إلى الشواطئ والأماكن السياحية.

 

صلاة عيد الفطر الساحات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في جميع محافظات مصر

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