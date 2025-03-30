دوري الأبطال يشتعل.. الجيش الملكي المغربي يصل القاهرة لملاقاة بيراميدز

تصل بعثة فريق الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تهبط طائرة الفريق في مطار القاهرة في تمام السابعة مساءً، ليبدأ استعداداته للمباراة المرتقبة.

وسيخوض الجيش الملكي مرانه الوحيد في القاهرة غدًا الإثنين، الموافق 31 مارس، على ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساءً، وهو نفس توقيت المباراة التي ستجمعه مع بيراميدز يوم الثلاثاء 1 أبريل. ويسعى الجهاز الفني، بقيادة المدرب فرناندو دا كروز، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والاستراتيجية الفنية قبل اللقاء، خاصة أن المواجهة ستكون قوية أمام خصم بحجم بيراميدز.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد موعد مباراة الذهاب لتقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 أبريل، على أن تُجرى مباراة الإياب في المغرب يوم 8 أبريل بمدينة مكناس. ويطمح الجيش الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة قبل خوض لقاء الحسم على أرضه ووسط جماهيره.

يدخل الفريق المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد العروض القوية التي قدمها في البطولة حتى الآن، ويأمل في مواصلة مشواره نحو اللقب القاري. في المقابل، يسعى بيراميدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل مباراة العودة الصعبة خارج الديار.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، نظرًا لتقارب المستوى الفني بينهما، حيث يضم كلا الفريقين عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق. ويترقب عشاق الكرة الأفريقية هذا اللقاء، الذي يعد واحدًا من أبرز مواجهات ربع نهائي البطولة القارية.