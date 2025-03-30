منتخب مصر تحت 17 عامًا.. تحضيرات مكثفة ورؤية تكتيكية لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

يواصل المنتخب المصري تحت 17 عامًا تحضيراته المكثفة استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، حيث عقد المدير الفني أحمد الكاس، بالتنسيق مع سالم حنيش، محلل الأداء، محاضرة فنية للاعبين لبحث نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب جنوب أفريقيا، منافس الفراعنة في المباراة الافتتاحية.

وخلال المحاضرة، ركّز الجهاز الفني على تحليل الأداء التكتيكي للمنتخب الجنوب أفريقي، واستعرض أبرز أساليب اللعب المتوقعة، مع تقديم حلول فنية لمواجهة التحديات التي قد يفرضها المنافس. كما شدد الجهاز الفني على ضرورة التزام اللاعبين بالخطة الفنية وتنفيذ التعليمات بدقة خلال المباراة الأولى، المقررة يوم الاثنين المقبل.

في سياق متصل، واصل المنتخب تدريباته القوية، حيث تضمنت الحصة التدريبية تنفيذ جمل تكتيكية متنوعة لتعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحسين الجاهزية البدنية والفنية. كما حرص الجهاز الفني على تطبيق بعض الخطط التي سيتم الاعتماد عليها خلال مواجهة جنوب أفريقيا، مع التركيز على سرعة التحول بين الدفاع والهجوم والاستفادة القصوى من الفرص الهجومية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار سعي المنتخب لتحقيق بداية قوية في البطولة تمنحه دفعة معنوية للمباريات المقبلة. ومن المقرر أن يواصل الفريق استعداداته خلال الأيام القادمة من خلال تدريبات مكثفة وجلسات تحليل أداء إضافية، لضمان دخول البطولة بأفضل جاهزية ممكنة.