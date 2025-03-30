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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومى للمرأة يطرح استبيانا حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2025

القومى للمرأة
القومى للمرأة
أمل مجدى

أعدت لجنة الاعلام  بالمجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة فى دراما وبرامج شهر رمضان 2025،  وتضمنت عددًا من التساؤلات بشأن الخروج برصد مفصل لصورة المرأة فى دراما رمضان هذا العام .

وأكدت الدكتورة سوزان القليني مقررة لجنة الاعلام بالمجلس، أن الهدف من الاستبيان هو الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2025، والذى وضعه خبراء وأساتذة متخصصين من لجنة الإعلام بالمجلس .

وأوضحت أن الاستبيان تضمن عدداً من الأسئلة من بينها الانطباع العام عن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان 2025، والرضا عن صورة المرأة المقدمة، وأكثر المشاهد التى لاقت الإعجاب، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التى نالت الاعجاب .

صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية

كما تضمن الاستبيان أسئلة عن صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية، وأكثر قضايا المرأة التي تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان 2025، فضلا عن كيفية التناول الإعلامى لقضايا المرأة .

وللمشاركة فى هذا الاستبيان من خلال الرابط التالى :

https://docs.google.com/.../1qpOn5umDI1xV6mom33DP.../preview
 

القومى للمرأة استبيان دراما وبرامج شهر رمضان التساؤلات دراما رمضان

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