قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة
أوقات منهي عن الصلاة فيها .. تعرف عليها
لغز جثـ.ـة حدائق أكتوبر.. الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث
هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ دار الإفتاء تجيب
موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش جنوب الإفريقي بالكونفيدرالية
جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة
رسالة عيد الفطر للفلسطينيين.. أبومازن: نرفض الاستسلام وسنظل ثابتين في أرضنا
تحذير من جوجل .. تجنب تثبيت هذه التطبيقات فورًا
الإثنين أول يوم.. متى تنتهى إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص؟
مأساة في المنصورة.. مصرع سيدة تحت عجلات ميكروباص بشارع جيهان
وسط الظلام الدامس.. استمرار البحث عن ضحايا تصادم معدية ولانش ببني سويف|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رغم الدفاع عن نظامها.. بلومبرج تواجه مشكلات مع ملخصات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أطلقت وكالة بلومبرج نيوز في يناير الماضي نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد ملخصات تلقائية لمقالاتها، بهدف مساعدة القراء على استيعاب المعلومات بسرعة واتخاذ قرارات حول المقالات التي تستحق القراءة بعمق. 

لكن مع مرور الوقت، اضطرت الوكالة إلى إزالة عدة ملخصات بسبب أخطاء في المحتوى، مما أثار تساؤلات حول دقة هذه التقنية في بيئة الأخبار الاحترافية.

أمثلة على الأخطاء التي دفعت بلومبرغ إلى التدخل

كشف بحث على Google عن 20 حالة على الأقل تم فيها حذف ملخصات المقالات بعد نشرها بسبب أخطاء. 

من بين هذه الحالات، ملخصان لمقالات تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تم سحبهما، أحدهما لعدم تحديد موعد تطبيق الرسوم، والآخر بسبب "عدم الدقة" دون تحديد التفاصيل.

مقال اخر  عن بيع مصانع الصلب تم تعديل ملخصه بعد أن أشار بشكل خاطئ إلى أن نقابة عمال الصلب (United Steelworkers) كانت تعارض خطط المالك، في حين أن ذلك لم يكن صحيحًا.

بلومبرج تدافع عن نظامها

رغم هذه الأخطاء، أكدت بلومبرج أن 99% من الملخصات تفي بالمعايير التحريرية، وأن حالات التصحيح والتعديلات هي استثناءات نادرة.

 كما أوضحت أن الصحفيين لديهم سيطرة كاملة على الملخصات، سواء قبل النشر أو بعده، ويمكنهم إزالة أي ملخص لا يرقى إلى مستوى الدقة المطلوبة.

الشفافية والمستقبل

أكدت بلومبرج أنها شفافة تمامًا بشأن أي تحديثات أو تصحيحات يتم إجراؤها على المقالات، وأن فريق الخبراء التابع لها يواصل تحسين أداء النموذج اللغوي المستخدم في التلخيص. 

ومع ذلك، تظل هذه التحديات بمثابة تحذير مهم حول الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الصحافة، حيث قد يكون دقيقًا في معظم الأحيان، لكنه لا يزال معرضًا للخطأ.

الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لتوليد Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

بلبن في السعودية

السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" واختفائها من التطبيقات الإلكترونية

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

ترشيحاتنا

الاكتئاب

لو بتعاني منه.. 5 فيتامينات للتغلب على الاكتئاب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي .. السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد

الجيش الصومالي

الجيش الصومالي: مقتل 42 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

بالصور

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

جمال شعبان: الإفراط في تناول كعك العيد يصيبك بأمراض خطيرة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

شكشوكة الفول بالسجق وطعمية بالبيض.. سحور آخر يوم رمضان

سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان

أبرزهم خالد الصاوي.. وصول عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

خالد الصاوي
خالد الصاوي
خالد الصاوي

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

محمد رمضان

الهمة يا عمال .. محمد رمضان يعيد تقديم رائعة سيد مكاوي في مدفع رمضان

هالة صدقي

هالة صدقي: عمليات التجميل بطلت نجمات كبار التمثيل وهذه رسالة خاصة لـ يسرا

نشوى مصطفى

نزلت القبر مكانه.. نشوى مصطفى تكشف عن تصرف غريب لها يوم وفاة زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد