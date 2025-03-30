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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2025 وأماكن الصلاة فى محافظة المنيا

صلاة عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك
ايمن رياض

يؤدي أهالي محافظة المنيا صلاة عيد الفطر المبارك غداً الاثنين 31 مارس الجاري ، في تمام الساعة 6 و14 دقيقة صباحا، وذلك وفقاََ للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، تخصيص 200 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

وقال الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه تم الانتهاء من تجهيز الملاعب والمدارس التي ستُقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، مع تعيين الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد في الساحات، بالإضافة إلى المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح الدكتور خليفة، أنه تم تحديد عدد من الساحات لأداء صلاة العيد، ومنها مدينة المنيا: ساحة مدرسة المنيا الثانوية، مدينة المنيا الجديدة: ميدان الشباب، مركز أبوقرقاص ساحة نادي ناصر، مركز ملوى ساحة الاستاد الرياضي، مركز ديرمواس ساحة مركز الشاب، مركز سمالوط ساحة ستاد سمالوط، ومطاي مركز شباب مطاي، ومركز بني مزار الساحة الشعبية، ومركز مغاغه مركز الشباب، والعدوة مركز شباب العدوة. 
 

المنيا صلاة العيد اماكن الصلاة

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