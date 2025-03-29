محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

بعث اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

جاء في نصها : "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك... أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار..

فخامة الرئيس ... إننى إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة و عطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى و نعم النصير " .

