حادث مأساوي في المنصورة.. وفاة شابين بعد سقوط دراجة نارية من فوق كوبري الشرقاوية

لقي شابان مصرعهما إثر سقوط دراجة نارية كانا يستقلانها من أعلى أحد الكباري بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق الشرقاوية بمركز المنصورة، حيث سقطت الدراجة النارية من أعلى كوبري الشرقاوية، مما أسفر عن وفاة شابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفيين هما مصطفى عبد العزيز إسماعيل، 18 عامًا، مقيم في الدنابيق، وإبراهيم رمضان الشربيني، 18 عامًا، مقيم في الدنابيق أيضًا.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.