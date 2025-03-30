بعد إثارة الجدل .. أول تعليق من صاحب شكوى وزير الصحة |صور

قال محمد فؤاد 60 عامًا، صاحب الشكوى التي تقدم بها إلى وزير الصحة خلال زيارته المستشفى العدوة المركزي شمال المنيا، إن مستشفى العدوة يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا يليق بأبناء مركز العدوة بشكل خاص، وأهالي محافظة المنيا جميعًا.

وأضاف “فؤاد”، أن المرضى كانوا يضطرون للسفر إلى مراكز ومحافظات أخرى للحصول على العلاج، إلا أن افتتاح المستشفى أصبح حقيقة الآن، بعدما كان حلمًا صعب تحقيقه ، مشيراً إلى أن المستشفي يضم جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى، بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وأوضح فؤاد، أنه هو وعدد من المرضى بالمستشفى، ناشدوا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، بزيادة عدد الأطباء والتمريض في المستشفى لتسهيل تقديم الخدمات الطبية لهم .

كما طالبوا بتحسين معاملة أفراد الأمن الإداري، خاصةً لكبار السن، وخفض وقت الانتظار ، وتوفير الأدوية المتعلقة بمرضي الغسيل الكلى.



كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد أجرى عدداً من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حيث حرص الوزير على التحدث لعدد كبير من المرضى في كافة المنشآت، للإطمئنان على سير العمل بجودة وكفاءة على أرض الواقع،والتأكد من توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة لهم والإرتقاء بصحتهم العامة، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى حواراً مطولاً مع عدد من مرضى الغسيل الكلوي والمترددين على مستشفى العدوة المركزي، لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم خاصة بعد تطوير المنشأة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة والأجهزة الحديثة التي تم ضمها للمستشفى خلال الآونه الأخيرة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير خلال حديثه مع مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى والاستماع إلى شكواهم التي تمحورت حول طول مدة الانتظار قبل وقت الجلسة فضلاً عن وجود عجز في أعداد الفرق التمريضية في قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وعلى الفور وجه الوزير بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصاً على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير خلال تفقده مشروعي انشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الاسرة بالشيخ زياد، وجه بسرعة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين،كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزار، والمساحات الخضراء بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته وحدة صحة مغاغة ووحدة إسعاف مغاغة، ومستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب اسرة الشيخ زياد، ومستشفى بني مزار، ومستشفى سمالوط العام.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الالتزام بتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية في المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في الكثير من المنشآت الصحية، التي يتم إنشائها بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، تخطت 90% ودخولها الخدمة قريبا ًضمن منظومة التأمين الصحى الشامل