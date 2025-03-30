قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تعتمد التوقيت الصيفي بزيادة ساعة في معظم الدول
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
في خطبة العيد .. السديس يحث على صلة الرحم والتواصل والتوسيع على الأهل
خطيب المسجد الحرام: بددوا غيمة الأحزان فالفرح بالعيد سُنة المسلمين
السديس في خطبة العيد: التهنئة تزيد المودة وأظهروا التفاؤل والفرح اتباعًا لهدي النبي ﷺ
ننشر الصور الأولي لضحايا حادث معدية الفشن ببني سويف | شاهد
إصابة أكثر من 50 شخصًا في حريق دار مُسنين في ألمانيا
دُفنا معاً.. مصرع شاب أثناء توجهه لاستلام جثمان شقيقه بقنا
قبل صلاة العيد.. كيفية التبرع بـ زكاة الفطر لـ بنك الطعام المصري
حادث مأساوي في المنصورة.. وفاة شابين بعد سقوط دراجة نارية من فوق كوبري الشرقاوية
بعد إثارة الجدل .. أول تعليق من صاحب شكوى وزير الصحة |صور
تهريج.. رسالة نارية من رئيس نادي وادي دجلة لحسام حسن بعد ظهوره مع رامز جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد إثارة الجدل .. أول تعليق من صاحب شكوى وزير الصحة |صور

وزير الصحة ومحافظ المنيا مع المرضى
وزير الصحة ومحافظ المنيا مع المرضى
ايمن رياض

قال محمد فؤاد 60 عامًا، صاحب الشكوى التي تقدم بها إلى وزير الصحة خلال زيارته المستشفى العدوة المركزي شمال المنيا، إن مستشفى العدوة يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا يليق بأبناء مركز العدوة بشكل خاص، وأهالي محافظة المنيا جميعًا.

وأضاف “فؤاد”، أن المرضى كانوا يضطرون للسفر إلى مراكز ومحافظات أخرى للحصول على العلاج، إلا أن افتتاح المستشفى أصبح حقيقة الآن، بعدما كان حلمًا صعب تحقيقه ، مشيراً إلى أن المستشفي يضم جميع التخصصات الطبية  التي يحتاجها المرضى، بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وأوضح فؤاد، أنه هو وعدد من المرضى بالمستشفى، ناشدوا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، بزيادة عدد الأطباء والتمريض في المستشفى لتسهيل تقديم الخدمات الطبية لهم .

كما طالبوا بتحسين معاملة أفراد الأمن الإداري، خاصةً لكبار السن، وخفض وقت الانتظار ، وتوفير الأدوية المتعلقة بمرضي الغسيل الكلى.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد أجرى عدداً من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حيث حرص الوزير على التحدث لعدد كبير من المرضى في كافة المنشآت، للإطمئنان على سير العمل بجودة وكفاءة على أرض الواقع،والتأكد من توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة لهم والإرتقاء بصحتهم العامة، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى حواراً مطولاً مع عدد من مرضى الغسيل الكلوي والمترددين على مستشفى العدوة المركزي، لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم خاصة بعد تطوير المنشأة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة والأجهزة الحديثة التي تم ضمها للمستشفى خلال الآونه الأخيرة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير خلال حديثه مع مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى والاستماع إلى شكواهم التي تمحورت حول طول مدة الانتظار قبل وقت الجلسة فضلاً عن وجود عجز في أعداد الفرق التمريضية في قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وعلى الفور وجه الوزير بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصاً على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير خلال تفقده مشروعي انشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الاسرة بالشيخ زياد، وجه بسرعة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين،كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزار، والمساحات الخضراء بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته وحدة صحة مغاغة ووحدة إسعاف مغاغة، ومستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب اسرة الشيخ زياد، ومستشفى بني مزار، ومستشفى سمالوط العام.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الالتزام بتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية في المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز  في الكثير من المنشآت الصحية، التي يتم إنشائها بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، تخطت 90% ودخولها الخدمة قريبا ًضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

المنيا محافظ وزير الصحة مستشفي العدوة المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

بلبن في السعودية

السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" واختفائها من التطبيقات الإلكترونية

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

ترشيحاتنا

منتخب الناشئين

منتخب مصر تحت 17 عامًا.. تحضيرات مكثفة ورؤية تكتيكية لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

طائرة الزمالك

الزمالك يُعلن قائمة فريق السيدات في بطولة أفريقيا للطائرة

مبابي

شكرًا على النصيحة .. «مبابي» يُوجّه رسالة لمدرب حراس ريال مدريد

بالصور

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد