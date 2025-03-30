قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع زيادة الطلب.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
إعلام إسرائيلي: الضغط العسكري يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر الشديد
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يخشى انهيار ائتلافه الحاكم مقابل صفقة تبادل الأسرى
ترامب يشارك في إفطار رمضاني| رسالة محبة للمسلمين من البيت الأبيض.. ماذا قال؟
آخر يوم في رمضان.. استقرار الطقس على معظم أنحاء مصر
خطيب المسجد النبوي: أشرق عيد الفطر بنوره فانشروا الفرح والبسوا الجديد واشكروا الله
لا تكونوا كالتي نقضت غزلها.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 3 أفعال بعد رمضان
خطيب المسجد النبوي يحذر المسلمين من الانتكاس بعد الطاعة والحور بعد الكور
مصرع قائدي دراجتين بخاريتين وإصابة آخرين في تصادم بالعياط
خطيب المسجد النبوي: عيد الفطر فرحة صيام وعبادة ودعوة للاستقامة
تعرف على مواعيد القطارات المخصوصة خلال أيام عطلة عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة .. هاتف اقتصادي من ريدمي | تعرف عليه

هاتف ريدمي 13X
هاتف ريدمي 13X
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي 13X والذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية والمواصفات الرائدة.

هاتف ريدمي 13X

مواصفات هاتف Redmi 13x

يأتي هاتف Redmi 13X مزود بشاشة FHD مقاس 6.79 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز ذلك بالإضافة إلى العديد من الميزات العصرية أبرها حصوله على تصنيف IP53  فهو يعد من الهواتف المقاومة لكلا من الغبار والماء

على الجانب الآخر يأتي هاتف Redmi 13X مزود بماسح بصمات أصابع جانبي مدمج في زر التشغيل.

في مجال التصوير يأتي هاتف  Redmi 13X  مزود بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Redmi 13X بمعالج MediaTek Helio G91 Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت ويعمل بنظام HyperOS من شاومي، المبني على نظام أندرويد 14.

يعمل  هاتف Redmi 13X أيضا  ببطارية بسعة 5030 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط كما يدعم منفذ سماعة الرأس لمن يفضلون استخدام سماعات الأذن السلكية.

سعر هاتف  Redmi 13x

يبدأ سعر هاتف Redmi 13x من 4,290,000 دونج فيتنامي أي ما يعادل 168 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر هاتف Redmi 13x نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 4,690,000 دونج فيتنامي أي ما يعادل 

183 دولارًا أمريكيًا). 

يعد هاتف Redmi 13x  متوفر بالفعل في فيتنام، ورغم أن Redmi لم تُعلن رسميًا عن توسعهاتها عالميا، فمن المتوقع طرح الهاتف في العديد من الأسواق الآخرى قريبًا.


أما عن أبرز عيوب الهاتف فهو سطوع الشاشة المتواضع تحت الشمس .
كما لا يدعم صوت ستريو  أو الميكرفون الإضافي لعزل الضوضاء .
 

هاتف اقتصادي هاتف ريدمي 13X ماسح بصمات أصابع كاميرا خلفية ذاكرة تخزين داخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

مرتضي منصور

أحمد مرتضى منصور يُجري جراحة ناجحة.. ووالده يوجّه رسالة مؤثرة

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

البنوك

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة العيد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام حسن

إعلامى يفجر مفاجأة بشأن أزمة تصريحات حسام حسن

منتخب الناشئين

منتخب مصر تحت 17 عامًا.. تحضيرات مكثفة ورؤية تكتيكية لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

طائرة الزمالك

الزمالك يُعلن قائمة فريق السيدات في بطولة أفريقيا للطائرة

بالصور

ضع الفسيخ في الماء لمدة 24 ساعة قبل تناوله

الفسيخ
الفسيخ
الفسيخ

طريقة عمل الغريبة بشكل محترف

طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد