بمواصفات جبارة .. هاتف اقتصادي من ريدمي | تعرف عليه

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي 13X والذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية والمواصفات الرائدة.

هاتف ريدمي 13X

مواصفات هاتف Redmi 13x

يأتي هاتف Redmi 13X مزود بشاشة FHD مقاس 6.79 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز ذلك بالإضافة إلى العديد من الميزات العصرية أبرها حصوله على تصنيف IP53 فهو يعد من الهواتف المقاومة لكلا من الغبار والماء

على الجانب الآخر يأتي هاتف Redmi 13X مزود بماسح بصمات أصابع جانبي مدمج في زر التشغيل.

في مجال التصوير يأتي هاتف Redmi 13X مزود بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Redmi 13X بمعالج MediaTek Helio G91 Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت ويعمل بنظام HyperOS من شاومي، المبني على نظام أندرويد 14.

يعمل هاتف Redmi 13X أيضا ببطارية بسعة 5030 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط كما يدعم منفذ سماعة الرأس لمن يفضلون استخدام سماعات الأذن السلكية.

سعر هاتف Redmi 13x

يبدأ سعر هاتف Redmi 13x من 4,290,000 دونج فيتنامي أي ما يعادل 168 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر هاتف Redmi 13x نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 4,690,000 دونج فيتنامي أي ما يعادل

183 دولارًا أمريكيًا).

يعد هاتف Redmi 13x متوفر بالفعل في فيتنام، ورغم أن Redmi لم تُعلن رسميًا عن توسعهاتها عالميا، فمن المتوقع طرح الهاتف في العديد من الأسواق الآخرى قريبًا.



أما عن أبرز عيوب الهاتف فهو سطوع الشاشة المتواضع تحت الشمس .

كما لا يدعم صوت ستريو أو الميكرفون الإضافي لعزل الضوضاء .

