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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازين ..واتساب تعلن عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

للاستمتاع بتجربة جديدة تُركز واتساب على دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق الدردشة وقد استخدمت الشركة تقنية Meta AI لمساعدة المستخدمين في العديد من الجوانب المُختلفة

تجربة جديدة

سيُساعد هذا المساعد الافتراضي المستخدمين الآن على إنشاء صور شخصية مُعززة بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب والاستمتاع بتجربة جديدة وتعمل الشركة الآن على توسيع نطاق هذه الميزة لتشمل المحادثات الفردية.

ميزة جديدة يقدمها واتساب

وقد تم رصد ميزة جديدة في إصدار WhatsApp Android Beta 2.25.9.8، حيث أصدرت الشركة ميزة تقوم بإنشاء صور شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام مساعد Meta AI .

تظهر المدخلات خيارًا جديدًا وهو إنشاء صورة ذكاء اصطناعي في صفحة ملفك الشخصي عبر التطبيق و ذلك عند القيام بالنقر عليه، وسيُطلب منك  أيضا وصف نوع الصورة التي ترغب بها  وتعد الميزة الرائعة هي أنه لا يجب تحميل أي صورة لعرض النتائج.

نص يصف الصورة

على الجانب الآخر لا يستخدم مساعد  Meta AI صورتك الحالية ولا يطلب صورة جديدة. بدلاً من ذلك، عليك إدخال نص يصف الصورة المطلوبة و بناءً على التعليمات، يُنشئ المساعد صورة يمكنك كمستخدم القيام بتعديلها أو إضافة المزيد من الإبداع إليها ولمن لا يفضل استخدام الصور الشخصية  يُمكنه أيضا استخدام هذا الخيار وتعد هذه الميزة متاحة حاليًا في بعض المناطق فقط و قد تُقوم واتساب بتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المستخدمين في الأيام القادمة.

الذكاء الاصطناعي تقنية Meta AI المحادثات الفردية صور شخصية

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