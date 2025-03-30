خالد الغندور يشن هجوماً على الأهلي.. السبب

علق الإعلامي خالد الغندور علي تقديم الأهلي مذكرتين قانونيتين للرابطة واللجنة الأولمبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"هو مش الأهلي تقدم بتظلم للجنة التظلمات مال رابطة الأندية و اللجنة الاوليمبية خصوصا بعد ما تم اتخاذ القرار و مافيش حاجة اسمها استئناف او درجات تقاضي في الرابطة او اللجنة الاوليمبية اللي هي مش جهة اختصاص من الاساس اعتقد المفروض الأهلي ينتظر قرار لجنة التظلمات ثم يذهب للإتحاد الدولي و بعدها محكمة الكاس ده التدرج الصحيح".

وتقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها على صحة موقفه بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها 11 مارس الجاري واستعرض النادي كافة المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

كما أرسل النادي مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية للرد على كافة البنود التي تضمنها بيانها الأخير بخصوص شكوى الأهلي.

وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، لشرح بعض الجوانب الفنية.

وشهد المران التركيز مع اللاعبين على الناحية البدنية، وقام اللاعبون بعدها بتنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.