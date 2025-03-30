قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
السعيدية تكرم حفظة القرآن بمشاركة 600 طفل وأهالي القرية بكفر سعد
الإعلان عن 300 فرصة عمل بدولة خليجية.. شروط التقديم والراتب الشهري
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات الوزارة
العوضي عن فهد البطل:مسلسل الشارع الأول
قنبلة الموسم.. كابتن الأهلي السابق مصطفي يونس بتيشرت الزمالك
متى العودة للعمل؟ موعد انتهاء إجازة عيد الفطر بالبنوك
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
وزارة السياحة والآثار: غرفة عمليات لمتابعة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 4 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين

الاحوال المدنية
الاحوال المدنية
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط شمال سيناء – الدقهلية) ، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج (4065) بطاقة رقم قومى ، و (14991) مصدراً مميكناً.

الداخلية تواصل إيفاد قوافل الأحوال المدنية

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 2/4/2025.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل  (852) بطاقة رقم قومى و (104) مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (31) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

و يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (202) مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (319) مواطن ومواطنة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

الداخلية وزارة الداخلية الأحوال المدنية القاهرة الرقم القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

مرتضي منصور

أحمد مرتضى منصور يُجري جراحة ناجحة.. ووالده يوجّه رسالة مؤثرة

حسام والحضري

رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»

صورة ارشيفية

مأساة في النيل.. مصرع شاب وطفل في تصادم مروع بين معدية ولنش ببني سويف

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس: ندعو أمتنا العربية والإسلامية لمضاعفة جهود دعم شعبنا في غزة

أرشيفية

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: هجوم الحوثيين يتطلب رداً قوياً على طهران

أرشيفية

إصابة مستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من اليمن

بالصور

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب

في الخلاط والمشوية .. طرق مختلفة لعمل الرنجة اول يوم العيد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

السر فى الليمون .. نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك

نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك
نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك
نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك

تعرف على خطوات لتجنب أضرار الفسيخ

خطوات تجنب أضرار الفسيخ
خطوات تجنب أضرار الفسيخ
خطوات تجنب أضرار الفسيخ

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد