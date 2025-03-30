العوضي عن فهد البطل:مسلسل الشارع الأول

شارك الفنان أحمد العوضي منشوراً بشأن مسلسل “فهد البطل” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب العوضي:"فهد البطل

مسلسل الشارع الأول".

شهدت الحلقة 29 مسلسل فهد البطل، براءة راوية من تهمة سرقة نادر التمساح، وقرر شقيقها استبدالها بزوجته آسيا

وهاجم هاشم أحمد العوضي بسلاح ناري للانتقام منه بعدما طلبت منه المعلمة بدارة الأخذ بحق زوجها حيدر ولكن ريكو أنقذه.



وعادت راوية إلى منزلها واشترط شقيقها إقامة حفل زفاف لها مع نادر التمساح شريطة عودة آسيا إلى المنزل.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.