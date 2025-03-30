الإعلان عن 300 فرصة عمل بدولة خليجية.. شروط التقديم والراتب الشهري

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد عن فتح باب التقديم على 300 فرصة عمل في شركة تروجان للمقاولات العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاقد لمدة سنتين، وراتب شهري 1800 درهم.

وكشفت وزارة العمل في بيان لها، أن الشركة توفر مجموعة من الامتيازات للراغبين في العمل، منها:

الإقامة.

المواصلات.

التأمين الصحي.

بدل ساعات عمل إضافية.

وقال الوزير جبران، إن هذه الفرص الجديدة توفرها الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والادارة العامة للتشغيل.

فيما أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبد العزيز عثمان، عبارة عن:

100 حداد مسلح.

100 نجار مسلح.

100 عامل تركيب السيراميك.

وبحسب الوزارة - يمكن التقديم على فرص العمل من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، ولمدة 5 أيام عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index