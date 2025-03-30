مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع المحلة

شهدت منطقة السكة الوسطي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلافات سابقة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية غارقا في دمائه إلي مشرحة مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة بشوارع المحلة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شاب وإصابة آخرين في مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة السكة الوسطي بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن نجحت في ضبط طرفي المشاجرة والتي أسفرت عن مصرع شاب يدعي "كريم .ا"22 سنة وإصابة اثنين آخرين بسحجات وطعنات متفرقة وضبط ما يقرب من 4 أشخاص آخرين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.