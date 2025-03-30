الأنبا عمانوئيل يهنئ قيادات الجيش بالأقصر بعيد الفطر المبارك

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى مقر الجيش، وبرفقته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية والأب ميلاد جودة، نائب الرئيس الإقليمي للآباء الفرنسيسكان بمصر، ورئيس الرهبان بالأقصر، والفاضل الأب أيوب جمال، مدير مدرسة الأباء الفرنسيسكان، بأرمنت الحيط، وراعي الكنيسة والسيد ناجي صموئيل، مدير فندق إيتاب، بالأقصر، لتقديم التهاني بعيد الفطر المبارك.

التهنئة بعيد الفطر

والتقى صاحب النيافة مع قائد الفرقة 15 دفاع جوي، كما توجه الأنبا عمانوئيل إلى مقر المنطقة الجوية الجنوبية، مقدمًا التهنئة الى قائد المنطقة.

وأعرب نيافة الأنبا عمانوئيل عن سعادته وحرصه على تقديم التهاني بالعيد المبارك، مؤكدًا أن هذه الأيام المجيدة هي أعياد لجميع المصريين، مصليين إلى الرب، أن يعيد هذه المناسبات العظيمة على مصرنا الغالية بالخير، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، من خلال تضحيات القيادات الواعية من جيش مصرنا الحبيب.

وأكد قيادات الجيش أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين، ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك، معربين عن سعادتهم بتشريف مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له بالزيارة، وتقديم التهاني، مؤكدين أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للسلام، والمحبة والمواطنة، ورمزًا للوحدة والاستقرار، والنسيج الوطني الواحد.