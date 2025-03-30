للمرة الأولى بمستشفيات الصحة.. جراحة دقيقة تعيد الأمل لشاب يعاني من اعوجاج العمود الفقري

تمكن فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية فى إجراء اول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى لشاب عمره 21 عاماً .

وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الجراحة تعد من العمليات الدقيقة جدا وبالغة الصعوبة وتجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة، وذلك يعد تطوراً كبيرا للمنظومةالطبية بالدقهلية.

وأضاف مدكور أنه تم استقبال المريض وهو يعانى من الالام شديدة بالظهر مع عدم الاستجابة للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعى وعقب الفحص تبين وجود اعوجاج بالفقرات الصدرية والقطنية بالعمود الفقري.

وأوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب مناظرة الاشعة والفحوصات تم إجراء العملية التى استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج بواسطة تثبيت الفقرات الصدرية والقطنية واستعدال العمود الفقرى مع خروج المريض من المستشفى وتحسن حالته.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور عماد حمدى مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك فى إجراء العملية الدكتور محمد سليم عودة مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكليه الطب والدكتور عمرو البيومى مدرس مساعد تخدير .